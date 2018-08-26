صور ..طفل عانى 14 عاما بعد ولادته بدون فتحة شرج و7 عمليات جراحية تنقذه

صبر وكفاح وأمل فى الله من أجل القضاء على مرض لازم طفل طوال حياته، والأم بدورها لم تترك ابنها ولم تتنازل يوما عن حقه فى أن يعيش حياة طبيعية كباقى أقرانه، فعاندت كل الظروف وتحدت كل المعوقات التى واجهتها على الرغم من ضيق اليد، لكنها كانت متأكدة أنها ستصل إلى العلاج لحالة نجلها رغم تكهنات الأطباء بأنه لا يوجد له علاج، لتنتهى رحلة العلاج التى استمرت 14عاما أجرى خلالها 7 عمليات جراحية، وتتكلف الكثير وتستدين من الناس لكن الله لم يضع تعبها وكتب لنجلها النجاة.

البداية كانت مع نبيلة رمضان المقيمة بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية والتى عادت إليها روحها من جديد وأصبح وجهها الذى لازمتة حالة الحزن، يبتسم ويضحك بعد شفاء نجلها أحمد أيمن عبد الغفار صاحب الـ14 عاما والذى عانى طوال تلك السنوات من عدم وجود فتحة شرج، الأمر الذى كان عائقا كبيرا له فى التعليم والانتقال من مكان لآخر بعد أن تم عمل تغيير للمسار وأصبح دائما ما يرتدى الحفاضات والتى كانت دائما ما تعيقه كثيرا عن الحركة كباقى أقرانه.

لم تعد الأسرة التى كانت تعانى من هذه الحالة بعد طوال تلك السنوات حزينة وذلك بعد أن تم إجراء العملية الجراحية السابعة والتى كانت بمثابة عودة الحياة من جديد للطفل ولأسرتة كاملة ليعود كباقى أقرانه طبيعيا بعد رحلة من التعب والمعاناة.

وقالت نبيلة إن الرحلة بدأت منذ 14 عاما، بعد زواجها من أيمن عبدالغفار، عامل باليومية وتعيش معه بقرية كفر الشيخ إبراهيم بمركز قويسنا بالمنوفية، رزقهم الله بطفلهم "أحمد" ولكنه غير مكتمل النمو وبدون فتحة شرج، وتم تركيب جزء جانبى لتصريف ما فى المعدة، وبعدها بشهر قمت بإجراء عملية لنجلى لعمل فتحة شرج، ولكن لم تتم ولم يكتب لها النجاح، واستمر الأمر على استخدام ابنى للحفاضات لحمايتة من البراز الذى ينزل دون أن يكون هناك أى تحكم منه فى القدرة على إخراجه او إمساكة.

وتابعت نبيلة "عانيت لسنوات، ولكنى لم أفقد الأمل يوما ما فى علاج نجلى، وتم إجراء 6 عمليات حتى الآن كان من بينها عملية عند سن العاشرة من عمرة، واستمرت متابعتها لأكثر من عام و8 أشهر بالعلاج الطبيعى من خلال جلسات "التيارات المتداخلة"، ولكن فى النهاية لم أتمكن من الحصول على الحياة لنجلى وعاد من جديد إلى الحفاضة، وبعدها حاولت إجراء عملية تكلفت 40 ألف جنيه بأحد المستشفيات الخاصة، ولكن خرجت بنفس النتيجة بعدم القدرة على التحكم فى البراز للطفل، والذى أكد الأطباء أنه فى حاجة إلى زرع عضلة كى يتمكن من التحكم فى البراز، وإلا لا يكون أمامة سوى الحفاضة أو الفتحة الجانبية فى جانب الطفل".

وتم إجراء العملية السابعة للطفل والتى تمكن بعدها من القيام بعملية الأإخراج بشكل طبيعي لأول مرة منذ 14 عاما .

وتوجهت نبيلة بالشكر لكل من ساهم معها فى العلاج والشفاء لنجلها، بداية من المحافظ السابق، والدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، وإيناس محى الدين مسئول المرأة بالمحافظة، والدكتور محمد رسلان الذى أجرى العملية الأخيرة لنجلها، ولـ"اليوم السابع" على تبنيه نشر الحالة فى البداية، وما تم بناء على ذلك من تواصل من المسئولين لحل الأزمة.

من جانبة أكد المريض أحمد أيمن أنه أصبح بصحة وسلامة وقادر على اللعب مع زملائه على عكس السنوات الماضية.