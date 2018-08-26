صور.. سحب مياه الصرف المحيطة بمركز صحى ببور سعيد استجابة لــ"اليوم السابع"

بورسعيد محمد فرج

فى إستجابة لما نشرته الـ"اليوم السابع" تحت عنوان اضبط مخالفة.. "غرق مركز صحى ببورسعيد فى مياه الصرف الصحى"، وجه السعيد رخا رئيس حى الضواحى بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببور سعيد بدفع سيارات الكسح والعمل على سحب مياه المجارى وتطهير وتسليك البالوعات للحفاظ على الوجه الحضارى والبيئى للمنطقة .

كان الـ"اليوم السابع" رصد مركز الرعاية الأولية بمنطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى ببورسعيد يغرق فى مياه الصرف الصحى، فضلا عن البرك والمستنقعات التى تأوى الناموس والروائح الكريهة التى حولت حياة السكان والعاملين بالمركز إلى جحيم .