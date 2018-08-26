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الأحد، 26 أغسطس 2018 02:07 م
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صور.. رفع 8 أطنان من القمامة والمخلفات فى حملة بحى الكوثر بسوهاج

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:07 م
صور.. رفع 8 أطنان من القمامة والمخلفات فى حملة بحى الكوثر بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن رفع 8 أطنان من القمامة والمخلفات صلبة فى حملة نظافة مكبرة بناحية حى الكوثر، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة ورفع المخلفات الناتجة عن احتفالات المواطنين بالعيد.

من جانبه قال أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة، أسفرت عن رفع 8 أطنان مخلفات صلبة وقمامة وأتربة، وذلك بمناطق نادى أحمس امتدادا بمنطقة الأوقاف، ومنطقة نادى الرحلات ونزل الشباب، كذلك تم رفع المخلفات من الحدائق العامة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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