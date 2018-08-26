صور.. رفع 8 أطنان من القمامة والمخلفات فى حملة بحى الكوثر بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن رفع 8 أطنان من القمامة والمخلفات صلبة فى حملة نظافة مكبرة بناحية حى الكوثر، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة ورفع المخلفات الناتجة عن احتفالات المواطنين بالعيد.

من جانبه قال أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة، أسفرت عن رفع 8 أطنان مخلفات صلبة وقمامة وأتربة، وذلك بمناطق نادى أحمس امتدادا بمنطقة الأوقاف، ومنطقة نادى الرحلات ونزل الشباب، كذلك تم رفع المخلفات من الحدائق العامة.