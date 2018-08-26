صور.. حملات للتفتيش على محلات المبيدات والبذور الزراعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، حملة تفتيشية على محلات المبيدات والبذور بمركز ومدينة الإسماعيلية، تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، والدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

واستهدفت الحملة التى رأسها المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة بالمديرية، يرافقه المهندس إبراهيم أبو المجد مدير الرقابة على المبيدات، وعدد من مهندسى الرقابة على المبيدات بإدارة الإسماعيلية الزراعية محلات المبيدات والبذور، وتم التنبيه على التجار بضرورة الالتزام بكتاب التوصيات الزراعية، والتشديد على عدم الإتجار فى المبيدات غير المسجلة والمنتهية الصلاحية والمهربة.

وخلال الحملة تم مراجعة التراخيص والتأكد من وجود مهندس زراعى كمدير مسئول عن المحل، كما تم التفتيش على الشهادات ومراجعتها وتم التنبيه على المحلات غير المرخصة بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص.