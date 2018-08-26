صور.. توزيع مصاحف هدية من خادم الحرمين على ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

المدينة المنورة ـ محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توزيع المطبوعات، وهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، إضافة إلى مجموعة من الكتب الإرشادية على حجاج بيت الله الحرام، عبر الفرق الميدانية التابعة لوكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمى، عبر نقاط التوزيع بجميع منافذ المملكة "الجوية والبحرية والبرية" التى يغادر منها ضيوف الرحمن في رحلة عودتهم إلى أوطانهم بعد تأديتهم مناسك الحج والعمرة آمنين مطمئنين بفضل من الله وتوفيقه.

وأبان وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي عبدالعزيز بن محمد الحمدان، أن توزيع الوزارة في هذه المرحلة يقتصر على هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج عند مغادرتهم، وهي عبارة عن نسخة من المصحف الشريف لكل حاج وحاجة، وبأحجام مختلفة، إضافة إلى ترجمات معانى القرآن الكريم بلغات متعددة.

وأشار إلى أن التوزيع يتضمن كذلك مغلف يحتوي مجموعة من الكتيبات الإرشادية القيّمة، التي تتناول موضوعات متنوعة في العقيدة، والفقه، والسلوك، والأخلاق، وبلغات مختلفة، مفيداً أن إجمالى ما سيتم توزيعه على المغادرين يصل إلى حوالى "1.500.000" نسخة من القرآن الكريم وترجمات معانيه، وأكثر من "2.300.000" نسخة من الكتب الإرشادية.



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