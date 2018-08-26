video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. توزيع مصاحف هدية من خادم الحرمين على ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:58 ص
صور.. توزيع مصاحف هدية من خادم الحرمين على ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي توزيع المصاحف
المدينة المنورة ـ محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توزيع المطبوعات، وهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، إضافة إلى مجموعة من الكتب الإرشادية على حجاج بيت الله الحرام، عبر الفرق الميدانية التابعة لوكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمى، عبر نقاط التوزيع بجميع منافذ المملكة "الجوية والبحرية والبرية" التى يغادر منها ضيوف الرحمن في رحلة عودتهم إلى أوطانهم بعد تأديتهم مناسك الحج والعمرة آمنين مطمئنين بفضل من الله وتوفيقه.

وأبان وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي عبدالعزيز بن محمد الحمدان، أن توزيع الوزارة في هذه المرحلة يقتصر على هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج عند مغادرتهم، وهي عبارة عن نسخة من المصحف الشريف لكل حاج وحاجة، وبأحجام مختلفة، إضافة إلى ترجمات معانى القرآن الكريم بلغات متعددة.

وأشار إلى أن التوزيع يتضمن كذلك مغلف يحتوي مجموعة من الكتيبات الإرشادية القيّمة، التي تتناول موضوعات متنوعة في العقيدة، والفقه، والسلوك، والأخلاق، وبلغات مختلفة، مفيداً أن إجمالى ما سيتم توزيعه على المغادرين يصل إلى حوالى "1.500.000" نسخة من القرآن الكريم وترجمات معانيه، وأكثر من "2.300.000" نسخة من الكتب الإرشادية.

 

المصاحف
المصاحف

 

توزيع مصاحف
توزيع مصاحف

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مشاهد شريفة للكعبة خلال وداع الحجاج لها

المصحف

هدية

المسجد النبوي

اخبار الحج




لا تفوتك
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة