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صور.. تموين الأقصر تقود حملة على مطبخ مستشفى الأقصر الدولى

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:30 م
صور.. تموين الأقصر تقود حملة على مطبخ مستشفى الأقصر الدولى وكيل التموين يتفقد الاغذية والمأكولات فى مطبخ المستشفى
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، حملة مفاجئة لمطبخ ومطعم مستشفى الأقصر الدولى، وذلك لمراقبة صلاحية وسلامة الأغذية والوجبات المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى.

 

وقام مفتشى التموين بمراجعة تاريخ انتهاء صلاحية كافة الأغذية الموجودة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ومستوى النظافة بالمطبخ والمطعم، ولم يتم ضبط أية مخالفات.

 

تموين الأقصر تقود حملة على مطبخ مستشفى الأقصر
تموين الأقصر تقود حملة على مطبخ مستشفى الأقصر

 

وكيل التموين يتفقد الاغذية والمأكولات فى مطبخ المستشفى
وكيل التموين يتفقد الاغذية والمأكولات فى مطبخ المستشفى

 

الحملة لم تضبط أى منتجات مخالفة أو منتهية الصلاحية بمطبخ المستشفى
الحملة لم تضبط أى منتجات مخالفة أو منتهية الصلاحية بمطبخ المستشفى

 


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