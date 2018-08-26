صور.. تموين الأقصر تقود حملة على مطبخ مستشفى الأقصر الدولى

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، حملة مفاجئة لمطبخ ومطعم مستشفى الأقصر الدولى، وذلك لمراقبة صلاحية وسلامة الأغذية والوجبات المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى.

وقام مفتشى التموين بمراجعة تاريخ انتهاء صلاحية كافة الأغذية الموجودة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ومستوى النظافة بالمطبخ والمطعم، ولم يتم ضبط أية مخالفات.



تموين الأقصر تقود حملة على مطبخ مستشفى الأقصر



وكيل التموين يتفقد الاغذية والمأكولات فى مطبخ المستشفى