صور.. تكريم المتفوقين فى حفل ختام الأنشطة الصيفية بمدارس برج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمد عقل رئيس مركز ومدينة برج العرب، اليوم الأحد، بتكريم أوائل طلبة المرحلة الابتدائية للعام الدراسى الماضى، وذلك خلال حفل ختام النشاط الصيفى الذى أقيم بمدرسة البراعم المنفتحة ببرج العرب، بحضور صبحى علم الدين سكرتير عام المركز ورضوان محمد محمود مدير المكتب الفنى وعطية سيف النصر مدير إدارة العلاقات العامة.

وقام اللواء محمد عقل بتكريم كلا من أمل محمود عبد الحميد مدير مدرسة البراعم المنفتحة، وحمادة محمد السيد وأميرة أحمد السيد، تقديرا للمجهودات المبذولة للارتقاء بمستوى التعليم بالمدرسة.

ومن جهه أخرى، وبناء على توجيهات اللواء محمد عقل رئيس مركز ومدينة برج العرب بالاهتمام بأعمال رفع القمامة يوميًا قامت، اليوم الأحد، إدارة الرصد البيئى بمتابعة استكمال أعمال رفع القمامة من مراكز التجمع القمامة بنطاق المركز وكنس الشوارع الرئيسية ورفع الأتربة منها.



رئيس جهاز برج العرب



جانب من التكريم