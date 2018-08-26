صور.. السياح يتوافدون علي معابد الأقصر لمشاهدة سحر الحضارة الفرعونية

الأقصر – أحمد مرعى

رصدت عدسة "اليوم السابع"، إقبال مميز من السائحين علي معابد الكرنك والأقصر تزامناً مع زيارة الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج للمحافظة لعمل جولات سياحية بالمعابد والمقابر الفرعونية، حيث توافد السائحون من مختلف دول العالم علي زيارة المعابد الفرعونية ومشاهدة سحر الحضارة المصرية القديمة.

وفي هذا الصدد يقول صلاح الماسخ مفتش آثار بمعابد الكرنك، أن الزيارات للمعبد بدأت في التزايد نسبياً مع تحسن حالة الطقس، ومن المقرر أن تصل لذروتها في قلب الموسم السياحي الشتوي في شهر 11 و12 و1 المقبلين، مؤكداً أن العمال والموظفين والمفتشين ينتشرون في مختلف أنحاء معابد الكرنك لخدمة السياح وتذليل كافة العقبات أمامهم خلال زيارتهم السياحية في أقدم دار عبادة ديني في العالم.

وكان قد صرح محمد بدر محافظ الأقصر، أن المحافظة وضعت خطة للموسم السياحي الشتوي لإنجاحه بصورة تليق بالأقصر أمام العالم أجمع، موضحاً أنه عقد اجتماعا مؤخراً مع مسئولي الفنادق والمنشآت والشركات السياحية، ونقابة المرشدين السياحيين، ومكتب وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، والآثار، ومطار الأقصر الدولي، والسكة الحديد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، لبحث خطة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الموسم السياحي الجديد، تناول خلاله سبل إنجاح الموسم السياحي القادم، واستعدادات كافة الجهات المختصة لاستقبال الموسم، وتلافي أي مشاكل أو هفوات بما يؤدي إلى نجاح الموسم وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذى يتناسب مع مكانة الأقصر.