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الأحد، 26 أغسطس 2018 12:50 م
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صور.. السياح يتوافدون علي معابد الأقصر لمشاهدة سحر الحضارة الفرعونية

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:08 م
صور.. السياح يتوافدون علي معابد الأقصر لمشاهدة سحر الحضارة الفرعونية السياح يتوافدون علي معابد الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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رصدت عدسة "اليوم السابع"، إقبال مميز من السائحين علي معابد الكرنك والأقصر تزامناً مع زيارة الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج للمحافظة لعمل جولات سياحية بالمعابد والمقابر الفرعونية، حيث توافد السائحون من مختلف دول العالم علي زيارة المعابد الفرعونية ومشاهدة سحر الحضارة المصرية القديمة.
 
وفي هذا الصدد يقول صلاح الماسخ مفتش آثار بمعابد الكرنك، أن الزيارات للمعبد بدأت في التزايد نسبياً مع تحسن حالة الطقس، ومن المقرر أن تصل لذروتها في قلب الموسم السياحي الشتوي في شهر 11 و12 و1 المقبلين، مؤكداً أن العمال والموظفين والمفتشين ينتشرون في مختلف أنحاء معابد الكرنك لخدمة السياح وتذليل كافة العقبات أمامهم خلال زيارتهم السياحية في أقدم دار عبادة ديني في العالم.
 
وكان قد صرح محمد بدر محافظ الأقصر، أن المحافظة وضعت خطة للموسم السياحي الشتوي لإنجاحه بصورة تليق بالأقصر أمام العالم أجمع، موضحاً أنه عقد اجتماعا مؤخراً مع مسئولي الفنادق والمنشآت والشركات السياحية، ونقابة المرشدين السياحيين، ومكتب وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، والآثار، ومطار الأقصر الدولي، والسكة الحديد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، لبحث خطة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الموسم السياحي الجديد، تناول خلاله سبل إنجاح الموسم السياحي القادم، واستعدادات كافة الجهات المختصة لاستقبال الموسم، وتلافي أي مشاكل أو هفوات بما يؤدي إلى نجاح الموسم وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذى يتناسب مع مكانة الأقصر.
 
 
السياح الأجانب يتوافدون علي معابد الأقصر والكرنك لمشاهدة سحر الحضارة الفرعونية
السياح الأجانب يتوافدون علي معابد الأقصر والكرنك لمشاهدة سحر الحضارة الفرعونية

معابد الأقصر تشهد إقبال مميز من السائحين قبيل بدء الموسم الشتوي
معابد الأقصر تشهد إقبال مميز من السائحين قبيل بدء الموسم الشتوي

السياح يتوافدون علي زيارة معابد وتماثيل الملوك
السياح يتوافدون علي زيارة معابد وتماثيل الملوك

جانب من توافد السياح علي معابد الاقصر الفرعونية
جانب من توافد السياح علي معابد الاقصر الفرعونية

المحافظ يؤكد وضع خطة محكمة لإنجاح الموسم السياحي الشتوي
المحافظ يؤكد وضع خطة محكمة لإنجاح الموسم السياحي الشتوي

جانب من التوافد المميز للسياح علي معابد الأقصر
جانب من التوافد المميز للسياح علي معابد الأقصر

السائحون يبدأون التوافد مبكراً علي المعابد قبل الموسم الشتوي
السائحون يبدأون التوافد مبكراً علي المعابد قبل الموسم الشتوي

زيارات سياحية مميزة علي المعابد تبشر بموسم سياحي مميز
زيارات سياحية مميزة علي المعابد تبشر بموسم سياحي مميز

جانب من التوافد علي المعابد الفرعونية بمحافظة الأقصر
جانب من التوافد علي المعابد الفرعونية بمحافظة الأقصر

اقبال السائحين علي الحضارة الفرعونية للإستمتاع بها الأقصر
اقبال السائحين علي الحضارة الفرعونية للإستمتاع بها الأقصر
 

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