صور.. إقبال جماهيري علي العمل الاستعراضي "شباب في عين الرسول" ببورسعيد

بورسعيد- السيد فلاح

شهد العرض الاستعراضي الغنائي "شباب في عين الرسول" في ثاني أيام عرضه بالمركز الثقافي إقبالًا كبيرًا من المواطنين عليه والذي يقام تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وإشراف مهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام المحافظة، والمخرج محمد الدسوقي المستشار الثقافي والمشرف العام للأنشطة الثقافية والفنية ببورسعيد.

ويشارك في العرض الفنان القدير أحمد ماهر والفنان القدير والمنشد الدكتور أحمد الكحلاوى والفنانة القديرة مديحة حمدى والفنان أحمد عزمي الفنانة أيمان أمام .

كما يشارك به نخبة مميزة من فناني المسرح والسينما والتليفزيون الشباب ومجموعة كبيرة من كبار الفنانين بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، وسوف يعرض العمل الاستعراضي في الثامنة من مساء اليوم بالمركز الثقافي، علي أن يستكمل من يوم الاثنين 27 أغسطس حتي الخميس 31 أغسطس بقصر ثقافة بورسعيد في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ووجهت محافظة بورسعيد دعوة عامة للجميع وبدون مقابل مادي ومدة العرض ساعة ونصف مع وجود أغاني راقية في حب الرسول عليه الصلاة والسلام.