صحفية ألمانية تتعهد بعد إطلاق سراحها بمواصلة النضال لزملائها الأتراك

دوسلدورف (رويترز)

عادت الصحفية الألمانية ميسالى تولو، التى أطلق سراحها من أحد السجون التركية فى ديسمبر، لكن مُنعت من السفر حتى هذا الأسبوع، إلى ألمانيا اليوم الأحد وتعهدت بمواصلة النضال من أجل زملائها المسجونين فى إطار حملة تركية إثر تحركات الجيش عام 2016.

واتُهمت الصحفية الألمانية بالانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر دعاية إرهابية، وكانت واحدة من عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين والصحفيين الذين اعتقلوا بعد محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت تولو للصحفيين فى مطار شتوتجارت لدى وصولها من اسطنبول "ربما أننى هنا اليوم، لكن مئات من الزملاء والنشطاء المعارضين والمحامين والطلاب - 70 ألف طالب فى السجون - ما زالوا مكبلين".

وأضافت "بالتالى لا يمكننى أن أشعر بالسعادة حقا لأننى غادرت الدولة التى كنت أقبع فيها فى السجن لأننى أعلم أن شيئا لم يتغير هناك".

وتحدثت تولو عن اقتحام رجال شرطة ملثمين منزلها فى منتصف الليل فى أبريل نيسان العام الماضي، وأيقظوا ابنها من النوم وأساءوا معاملتها وهم يفتشون شقتها قبل أن يلقوا القبض عليها.

ولا يزال زوجها سوات كورلو مسجونا فى تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب وجهت إليه بعد تحركات الجيش. وقالت تولو إنها ستعود إلى تركيا لتمثل أمام المحكمة رغم الخوف من إلقاء القبض عليها مجددا.

وطالبت ألمانيا بإطلاق سراح مواطنيها المسجونين، وبعضهم من أصل تركي، كخطوة ضرورية لتحسين العلاقات مع أنقرة.

وساءت العلاقات بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلسى بعد أن أدانت ألمانيا اعتقال نحو 50 ألف شخص فى تركيا وإيقاف أو فصل 150 ألفا آخرين من أعمالهم بينهم مدرسون وقضاة وعسكريون.

وتحسنت العلاقات فى الشهور الأخيرة، خصوصا بعد أن أطلقت تركيا سراح الصحفى الألمانى من أصل تركى دينيز يوجيل فى فبراير.