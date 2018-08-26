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شاهد.. لحظة إطلاق رصاص عشوائى مجهول على صبية أمريكيين بفلوريدا

الأحد، 26 أغسطس 2018 09:23 م
شاهد.. لحظة إطلاق رصاص عشوائى مجهول على صبية أمريكيين بفلوريدا الشرطة فى فلوريدا
كتب هاشم الفخرانى
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تداول نشطاء أمريكيون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو للحظة إطلاق نار مجهول بشكل عشوائى على مجموعة من الصبية بأحد الأماكن المخصصة للألعاب الإلكترونية فى مركز جاكسونفيل لاندينج للتسوق بولاية فلوريدا الأمريكية.

 

ويظهر الفيديو صوتا لإطلاق رصاص عشوائى على الصبية أثناء لعبهم "كرة القدم الأمريكية"، تلى ذلك صراخ شديد من قبل رواد المكان.

 

ودعت الشرطة المواطنيين الابتعاد عن البنية حتى يتم معرفة ملابسات إطلاق النار الذى أدى إلى مصرع 4 على الأقل وإصابة 10 آخرين.


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