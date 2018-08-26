شاهد.. لحظة إطلاق رصاص عشوائى مجهول على صبية أمريكيين بفلوريدا

كتب هاشم الفخرانى

تداول نشطاء أمريكيون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو للحظة إطلاق نار مجهول بشكل عشوائى على مجموعة من الصبية بأحد الأماكن المخصصة للألعاب الإلكترونية فى مركز جاكسونفيل لاندينج للتسوق بولاية فلوريدا الأمريكية.

Multiple People Have Been Killed In a Mass Shooting at a Video Game Tournament In Jacksonville; Police Say 'One Suspect Is Dead'



LATEST: https://t.co/4C7jDtyeyS pic.twitter.com/fj7Ppqg3zP — Breaking911 (@Breaking911) August 26, 2018

ويظهر الفيديو صوتا لإطلاق رصاص عشوائى على الصبية أثناء لعبهم "كرة القدم الأمريكية"، تلى ذلك صراخ شديد من قبل رواد المكان.

ودعت الشرطة المواطنيين الابتعاد عن البنية حتى يتم معرفة ملابسات إطلاق النار الذى أدى إلى مصرع 4 على الأقل وإصابة 10 آخرين.