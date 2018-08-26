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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:59 م
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شاهد في دقيقة.. أردوغان يكمم أفواه أسر المختفين قسريا

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:01 م
شاهد في دقيقة.. أردوغان يكمم أفواه أسر المختفين قسريا أردوغان
إعداد- محمد فزاع
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فرّقت شرطة إسطنبول السبت، مظاهرة أسبوعية تقيمها أمهات تركيات للمطالبة بكشف مصير أبنائهن المفقودين منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، واعتقلت أكثر من 20 مشاركا فى الأسبوع الـ700 للتحرك.
 
 
أقامت أمهات المفقودين اللواتى يُطلق عليهن تسمية "أمهات السبت" تجمعهن الأسبوعى الذى كان انطلق فى 27 مايو 1995 فى وسط إسطنبول، للمطالبة بكشف مصير مفقودين تفيد تقارير بأنهم خطفوا على يد أجهزة تابعة للدولة فى واحدة من أكثر الحقبات اضطرابا فى تاريخ تركيا الحديث.
 
 
 
اعتدت الشرطة التركية على مظاهرة لأمهات يطالبن بكشف مصير أبنائهن المفقودين
 
استخدمت خراطيم المياه وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة
 
اعتقلت أكثر من 23 مشاركا في الأسبوع الـ700 للتحرك
 
أمهات المفقودين يُطلق عليهن "أمهات السبت"
 
يتجمعن كل أسبوع منذ مايو 1995 في وسط إسطنبول
 
يطالبن بكشف مصير مفقودين خطفوا على يد أجهزة تابعة للدولة
 
الشرطة تقول إن التظاهرة لها علاقة بتنظيم إرهابي
 
فمتى ينتهي قمع تركيا للحريات؟
 
 
 
 
 
 
 
 

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إسطنبول

الشرطة التركية

تنظيم إرهابي

أمهات السبت




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