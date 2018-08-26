شاب مصرى ينقذ حياة 4 صينيين بعد وفاته.. اعرف التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

لم يكن الشاب المصرى شريف الجزار والذى يبلغ من العمر 37 عاما يعلم أنه سيكون على موعد مع القدر فى الصين، ولم تكن الحياة ستكتب من جديد لـ 4 صينين لولا وفاته المفاجأة.

فقد كان شريف فى زيارة عمل إلى مقاطعة جوانجدونج جنوبى الصين حين سقط مغشيا عليه بينما كان يستحم، يوم الجمعة الماضى، ليفارق الحياة بعد 5 أيام بسبب نزيف حاد فى المخ ناجم عن ارتطام رأسه فى الأرض.



الشاب المصرى شريف جزار

ولخطورة حالته الصحية، ونقل الأطباء شريف من مستشفى محلى إلى العناية المركزة فى مستشفى تشوجيانج بمدينة جوانزو، بعد إصابته بيوم واحد، إلا أن حالته الحرجة كانت تحول دون التدخل الجراحى لإنقاذه.

وبقى شريف، الذى كان يعانى من شرخ فى الدماغ وتوقف فى التنفس والنظر، على هذه الحالة، إلى أن فارق الحياة الأربعاء الماضى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية.

وبعد وفاة شريف، عرض الأطباء فى المستشفى على أخته فريدة التبرع بأعضائه لإنقاذ أناس آخرين، فما كان من أخته إلا أن اتصلت بوالدتها فى مصر لأخذ موافقتها على العرض.



الأطباء بعد إجراء العملية

ونشرت وسائل إعلام تلفزيونية صينية مداخلة لوالدة شريف وهى تبدى موافقتها على التبرع بأعضائه، ثم عرضت لاحقا صورا لأخته فريدة وهى توقع على إقرار بالتبرع بأعضائه لمرضى آخرين.

وذكرت تقارير صينية أنه تم بالفعل نقل أربعة أعضاء من شريف إلى مرضى آخرين، إذ تلقى رجل خمسينى إحدى كليته، وتلقت امرأة ثلاثينية الكلية الأخرى، فيما حصل مريض أربعينى على الكبد، وتمت زراعة القلب لرجل فى الأربعين من العمر.

ومن المقرر أن يصل جثمان شريف إلى مصر الخميس المقبل، حيث سيوارى الثرى.