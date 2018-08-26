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الأحد، 26 أغسطس 2018 11:05 م
خالد صلاح
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سفير فرنسا بالقاهرة يتوجه غدا لباريس للمشاركة فى مؤتمر السفراء السنوى

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:26 م
سفير فرنسا بالقاهرة يتوجه غدا لباريس للمشاركة فى مؤتمر السفراء السنوى سفير فرنسا فى مصر ستيفان روماتيه
القاهرة (أ ش أ)
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يتوجه سفير فرنسا فى مصر ستيفان روماتيه إلى باريس غدا الإثنين فى زيارة تستمر حتى 31 أغسطس الجارى للمشاركة فى مؤتمر السفراء السنوى السادس والعشرين الذى سيدور موضوعه الرئيسى حول "التحالفات والقيم والمصالح فى عالم اليوم".

وذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم الأحد أن المؤتمر - الذى يجمع سفراء فرنسا بالخارج - سيمثل فرصة للسفير من أجل استعراض سمات العام الماضى والعمل مع بقية ممثلى فرنسا فى العالم وكذلك أرفع السلطات الفرنسية من أجل تحديد توجهات السياسة الخارجية الفرنسية للعام القادم.

وأوضحت السفارة أن المؤتمر سيتيح للسفراء الفرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات وأيضا التباحث مع المسئولين المنتخبين والخبراء ، بل وأيضا مع ممثلى القطاع الخاص.

وفى هذا السياق ، سيكثف السفير ستيفان روماتيه الاتصالات واللقاءات بغية تنمية العلاقات الفرنسية - المصرية.

ومن المقرر أن يشارك السفير غدا فى اللقاءات الاقتصادية "1 سفير-1 مستثمر-1 منطقة" ، حيث سيلتقى مع عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالسوق المصرية.

 


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