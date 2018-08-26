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سفر وعودة 478 مصريا وليبيا و81 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:29 م
سفر وعودة 478 مصريا وليبيا و81 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 478 مصريا وليبيا و81 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 334 إلى الجانب الليبى، بينهم  108مصريين و226 ليبيا.
 
كما تم إنهاء إجراءات وصول 144 بينهم 120 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 22 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
 
وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 81 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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