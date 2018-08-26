سعر اليورو اليوم الأحد 26-8-2018 فى البنوك المصرية

كتبت- هبة حسام

تباين سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأحد 26-8-2018، فى البنوك العاملة بالسوق المصرى، حيث اختلف سعر العملة الأوروبية من بنك لآخر، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو فى تعاملات أولى أيام عودة البنوك للعمل بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى، كالتالى:



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى



20.38 جنيه للشراء

20.54 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



20.50 جنيه للشراء

20.81 جنيه للبيع



سعر صرف اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك مصر



20.50 للشراء

20.81 للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة



20.62 للشراء

20.95 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



20.55 للشراء

20.85 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



20.53 للشراء

20.83 للبيع