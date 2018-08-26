video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الأحد 26-8-2018 فى البنوك المصرية

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:04 م
سعر اليورو اليوم الأحد 26-8-2018 فى البنوك المصرية اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

تباين سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأحد 26-8-2018، فى البنوك العاملة بالسوق المصرى، حيث اختلف سعر العملة الأوروبية من بنك لآخر، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو فى تعاملات أولى أيام عودة البنوك للعمل بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى، كالتالى:

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

20.38 جنيه للشراء

20.54 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.50 جنيه للشراء

20.81 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو اليوم
سعر صرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

20.50 للشراء

20.81  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

20.62  للشراء

20.95 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 20.55 للشراء

 20.85 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.53 للشراء

20.83 للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو اليوم السبت 25-8-2018

سعر اليورو اليوم الجمعة 24-8-2018

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"التعليم" تعلن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة الأربعاء

"التعليم" تعلن نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة الأربعاء

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة