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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:58 م
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زعيم اليمين الفرنسى: الهجرة الكثيفة خطرا على الحضارة الأوروبية

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:55 م
زعيم اليمين الفرنسى: الهجرة الكثيفة خطرا على الحضارة الأوروبية زعيم اليمين الفرنسى لوران فوكييه
لى زيستابل (أ ف ب)
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اعتبر زعيم اليمين الفرنسى لوران فوكييه الأحد، أن "الهجرة الكثيفة خطر ثقافى على الحضارة الأوروبية"، وأن الفرنسيين يرفضون "أن يصبحوا أجانب فى بلدهم نفسه".

وقال زعيم حزب "الجمهوريين" أمام نحو 1500 شخص من أنصار الحزب فى منطقة هوت لوار فى الوسط الشرقى الفرنسى "كيف يمكن ألا يفهم البعض أننا وصلنا الى أقصى قدراتنا فى مجال الاندماج، وأن هذه الهجرة الكثيفة باتت اليوم خطرا ثقافيا على حضارتنا الأوروبية ؟".

وتابع زعيم اليمين وسط التصفيق الحاد "أن الفرنسيين يرفضون أن يصبحوا أجانب داخل بلدهم نفسه"، وقال فوكييه أيضا "علينا ألا نسمح بعد اليوم بدخول هذه البواخر الإنسانية إلى المرافىء الأوروبية".

وكان حزب الجمهوريين اليمينى منى بهزيمة كبيرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017 وهو يسعى اليوم لجعل مسألة الهجرة فى قلب حملته استعدادا للانتخابات الأوروبية المقررة فى مايو المقبل.

ومع استئناف النشاط السياسى فى فرنسا إثر إنتهاء العطلة الصيفية، شن العديد من الأحزاب حملات على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكان زعيم اليسار الراديكالى ورئيس حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون دعا الفرنسيين إلى "توجيه صفعة ديموقراطية" إلى ماكرون خلال الانتخابات الأوروبية ربيع العام المقبل.

         

 


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