video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء فرنسا: نعتزم إلغاء 50 ألف وظيفة عامة بحلول 2022

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:18 م
رئيس وزراء فرنسا: نعتزم إلغاء 50 ألف وظيفة عامة بحلول 2022 الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون
/أ ش أ/
إضافة تعليق

أكد رئيس وزراء فرنسا ادوار فيليب، أن الحكومة عازمة على إلغاء 50 ألف وظيفة عامة بحلول عام 2022، تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة ايمانويل ماكرون.

وقال رئيس الوزراء - فى حوار أجراه مع دورية "لوجورنال دو ديمانش" الأسبوعية نشر اليوم الأحد للإعلان عن التدابير التى تخطط الحكومة لتنفيذها بشأن موازنة 2019 - إنه بعد إلغاء 1600 وظيفة فى 2018، فمن المقرر شطب نحو 4500 وظيفة عامة فى 2019 على أن يزيد هذا الرقم على 10 آلاف فى 2020.

وأوضح فيليب أن الحكومة ترمى إلى إحداث تغييرات عميقة فى الوظيفة العمومية و تنمية الرقمنة و الاقتصادات طويلة الأمد وتحسين الخدمات العامة، مشيرا إلى الإعلان عن خطة لإعادة التنظيم بوزارة المالية والقطاع المرئى والسمعي، وأكد فى المقابل أنه سيتم تعيين أكثر من 2000 موظف إضافى بالشرطة و الدرك و الاستخبارات الداخلية بالإضافة إلى 1300 موظف بوزارة العدل باعتبارها قطاعات ذات أولوية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا تدين الهجوم الإرهابى على قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا

فرنسا

الغاء وظائف عامة

الحكومة الفرنسية

ماكرون




لا تفوتك
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة