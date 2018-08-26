رئيس وزراء أستراليا الجديد يبعد وزير الداخلية عن ملف الهجرة

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ذكرت صحيفة (ذا إيدج) الأسترالية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الأسترالى الجديد سكوت موريسون جرد منافسه القيادى ووزير الداخلية السابق بيتر داتون، الذى ينتمى للجناح اليمينى المحافظ، من مسؤولياته عن ملف الهجرة فى البلاد.

وأشارت الصحيفة - عبر موقعها الإلكترونى - إلى أن موريسون سلط اهتمامه على مناقشة المسائل السكانية كأولوية اقتصادية عليا، لافتة إلى أنه تم إعادة إسناد حقيبة وزارة الشؤون الداخلية، التى وصفت بـ"الضعيفة"، إلى داتون اليوم بعد فشل تمرده ضد رئيس الوزراء السابق مالكولم تيرنبول.

وقال رئيس الوزراء الأسترالى الجديد "إننى أشدد على أننا سنقوم بإدخال تغيير على الطريقة التى وضعت بها عناصر تلك الحقيبة، وتشكل الهجرة بالطبع جزءا من سياسة الأمن القومى ولكنها لعبت دائما دورا مها فى السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لدى خبرة كبيرة فى هذا الأمر بنفسي".

وكان داتون قد جعل خفض معدل الهجرة جزءا رئيسا من سياسته البديلة، عندما شن هجومه على رئاسة الوزراء الأسترالية.. فيما كان رئيس الوزراء الأسترالى الجديد قد حذر بعض مؤيدى داتون من أن خفض معدل الهجرة بشكل كبير دون المستوى الحالي، البالغ 162 ألف مهاجر سنويا، من شأنه أن يؤثر على النمو الاقتصادى ويقلل عائدات الضرائب.

جدير بالذكر أن هذا القرار بعد أكثر من عام من التوتر على مستويات الهجرة بين موريسون وداتون.