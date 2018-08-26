رئيس الوزراء الإسترالى الجديد يعلن تشكيل حكومته

كانبرا (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسترالى الجديد سكوت موريسون، اليوم الأحد، التشكيل الوزارى لحكومته الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تسعى إلى معاقبه منافسيه فى الحزب.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن موريسون أعاد منافسه على رئاسة الحزب الليبرالى الأسترالى بيتر داتون إلى منصبه كوزير للداخلية ضمن التشكيل الوزارى الجديد، إلى جانب إعادة وزير المالية ماتياس كورمان المؤيد لرئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول إلى منصبه.

كانت قد أعلنت أول وزيرة للخارجية فى أستراليا جولى بيشوب استقالتها من المنصب فى وقت سابق من اليوم بعدما خسرت فى الانتخابات على زعامة الحزب الليبرالى الأسترالى أمام موريسون.

يذكر أن موريسون فاز فى انتخابات رئاسة الحزب الليبرالى الأسترالى يوم الجمعة الماضى بـ 45 صوتا مقابل 40 صوتا، بعد الإطاحة بتورنبول، حيث كان موريسون يشغل حقيبة الخزانة فى حكومته.