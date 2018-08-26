حبس قاتل ابنته بسبب رفضها إقراضه 200 جنيه فى دار السلام

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس مسن 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل ابنته وإصابة زوجته، بسبب رفض الأولى إقراضه مبلغ 200 جنيه، كما صرحت بدفن جثة المتوفاة بعد عرضها على الطب الشرعى.

وبدأت تفاصيل الواقعة مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، إشارة من مستشفى القصر العينى، تفيد استقبالها "حنان ا م س" 41 سنة، ربة منزل، توفيت أثر إصابتها بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليسرى.

ومن خلال الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين والد المتوفاة "أحمد م س" 67 سنة، بالمعاش وبين زوجته "والدة المتوفاة" "رضا ذ خ" 61 سنة، ربة منزل، بسبب مطالبته لها إقراضه مبلغ مالي 200 جنيه إلا أنها رفضت ذلك، مما أثار حفيظته فأحضر سلاحا أبيض "سكين" من المطبخ وتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها "بجرح بالفخذ الأيمن من الخلف"، ولدى تدخل نجلتهما المجنى عليها للفض بينهما قام المتهم بالتعدى عليها باستخدام السلاح الأبيض محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها.

وبسؤال والدة المجنى عليها "زوجة المتهم" أيدت ما جاء بالفحص، فتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.