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حبس فرد أمن لسرقته 260 ألف جنيه من إحدى السلاسل التجارية بالقناطر الخيرية

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:11 م
حبس فرد أمن لسرقته 260 ألف جنيه من إحدى السلاسل التجارية بالقناطر الخيرية حبس -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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قررت نيابة القناطر الخيرية، حبس فرد أمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة 260 ألف جنيه من فرع إحدى السلاسل التجارية الشهيرة بالمدينة. 
 
وكان الرائد مروان حبشى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية قد تلقى بلاغا من مدير فرع إحدى السلاسل التجارية الشهيرة الكائن بدائرة المركز باكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره 260 ألف جنيه من داخل الخزينة الخاصة بمكتب الحسابات.
 
ووجه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بسرعة تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن الخزينة تم فتحها برقمها السرى، وأن وراء ارتكاب الواقعة "إبراهيم . أ . م" 27 سنة فرد أمن بالمتجر، ومقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف أمام اللواء علاء فاروق مدير المباحث بارتكابه الواقعة، حيث أنه على علم بالأرقام السرية للخزينة فتوجه للسوبر ماركت مرتدياً قناع وغطاء رأس وقام بالتسلل لداخله واستولى على المبلغ المالى من داخل الخزينة.
 
وبإرشاده، تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بشقة تحت التشطيب بالعقار سكنه، وقرر بتخلصه من القناع وغطاء الرأس بإلقائهم بأحد المصارف، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

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