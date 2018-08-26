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حبس عاطل وبائعة ونجلها بتهمة الإتجار فى الأقراص المخدرة بالمعادى

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:05 م
حبس عاطل وبائعة ونجلها بتهمة الإتجار فى الأقراص المخدرة بالمعادى اقراص مخدره- أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحبس عاطل وبائعة ونجلها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة قسم شرطة المعادى.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المعادى، تفيد قيام "ت.م" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "مخدرات" بمزاولة نشاطه غير المشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لتجارته غير المشروعة.

بإعداد الأكمنة تم ضبطه وبصحبته كلا من "س.م" 40 سنة، بائعة، ونجلها "ع.ا" 23 سنة، سائق، أثناء تواجدهم بجوار سور شركة أسمنت طرة بشارع كورنيش النيل، وضبط بحوزتهم 1500 قرص من عقار الترمادول المخدر، ومبلغ مالى 105 جنيهات.

بمواجهتهم بالتحريات اعترف الأول بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضاف باقتصار دور المتهمين الثانية والثالث على ترويج الأقراص المخدرة على عملائه نظير تحصلهما على مبلغ مالى، وبمواجهتما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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