حبس المتهمين بإطلاق النار على ترزى كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب سليم على

أمرت نيابة إمبابة وكرداسة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإطلاق النار على "ترزى" بقرية ناهيا بمنطقة كرداسة، وطالب بسرعة ضبط وإحضار متهم آخر اشترك معهم فى الواقعة.

تحقيقات النيابة، كشفت تلقى ضباط مباحث قسم شرطة كرداسة إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالهم ترزى يدعى "هيثم.ك" مصاب بطلق نارى بمنطقة الصدر، ما أسفر عن إصابته بطلق نارى ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

وأضافت التحقيقات أنه تم إجراء التحريات اللازمة التى ثبت من خلالها أن هناك ثلاثة متهمين قاموا بإطلاق النار على المجنى عليه بسبب خلافات جيرة سابقة بينهم، وبتكثيف الجهود الأمنية تم تحديد هوية المتهمين، وتمكنا ضباط القسم من ضبط 2 منهم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهم حيث أنهم ارتدوا أقنعة واستقلوا سيارة ملاكى، وانتهزوا تواجد المجنى عليه بالمحل الخاص به بقرية ناهيا وأطلقوا النار عليه.