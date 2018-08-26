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حبس المتهمة بإلقاء طفليها بترعة بحر يوسف بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيق

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:45 م
حبس المتهمة بإلقاء طفليها بترعة بحر يوسف بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيق حبس - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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قررت نيابة المنيا حبس المتهمة بإلقاء طفليها فى ترعة بحر يوسف وتوجيه تهمة القتل العمد لأحدهما 4 أيام على ذمة التحقيق وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 

كان اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد مجدى سالم مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد قيام سيدة تدعى "الشيماء .ص. ع" (24 عامًا) بإلقاء طفليها كلًا من: "محمد.ر. ض" (5 سنوات)، و"هاني" (6 أشهر)، داخل ترعة البحر اليوسفى أمام عزبة الشيخ عيسى التابعة لقرية صفط الخمار.

 

وانتقل المقدم أحمد صلاح مفتش مباحث مركز المنيا، والرائد أحمد يسرى رئيس المباحث، لمعاينة مكان الواقعة، حيث تم إنقاذ الطفل الأول "الرضيع" قبل غرقه، فيما انتشلت قوات الإنقاذ النهرى شقيقه جثة هامدة.

 

وأفادت التحريات الأولية، أن هناك خلافات عائلية بين ربة منزل وزوجها ويدعى "رجب-ض" 33 عامًا، وأنها دائمة الشكوى من معاملته السيئة، حيث يرفض أن تذهب لزيارة أسرتها.

 

تم إيداع جثة المجنى عليه "محمد ضاحي" الطفل الكبير بمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة التى باشرت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام الأول لنيابات جنوب المحافظة.


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