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حارس أمن يقتل صاحب مصنع بالخانكة لمعاكسته زوجته

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:46 م
حارس أمن يقتل صاحب مصنع بالخانكة لمعاكسته زوجته جثة -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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استدرج حارس أمن صاحب مصنع بمدينة الخانكة، وقتله بضربه بشومه على رأسه، لقيامه بمعاكسه زوجته، حيث تم ضبط المتهمين، تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق. 

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث مركز الخانكة، بالعثور على جثة "ضياء. ح" 67 سنة، صاحب مصنع للبلاستيك، ملقاة بعزبة أبو عليان بدائرة المركز، حيث توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "سيد. ا" 38 سنة، حارس أمن بإحدى الشركات، وزوجته "ن" 26 سنة ربة منزل، لقيام المجنى عليه بمعاكسة المتهمة الثانية ومعايرتها بالفقر.
 
وبعد استئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد الشامى معاون مباحث المركز بضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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