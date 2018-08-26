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الأحد، 26 أغسطس 2018 12:50 م
خالد صلاح
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تنفيذ 119 قرار إزالة تعديات خلال إجازة عيد الأضحى فى قنا

الأحد، 26 أغسطس 2018 12:12 م
تنفيذ 119 قرار إزالة تعديات خلال إجازة عيد الأضحى فى قنا جانب من إزالة التعديات
قنا – هند المغربى
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أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن المحافظة شنت العديد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضى الدولة والأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى بالتنسيق والوحدات المحلية المختصة.
 
وأوضح الهجان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم تنفيذ 119 قرار إزالة منها 101 مبنى و18 أرض زراعية بواقع 19204.5 متر مبانى و5 أفدنة زراعة.
 
وأشار الهجان أنه تم تنفيذ 3 قرارات بمركز أبو تشت و2 قرار بمركز فرشوط و 22 قرار بمركز نجع حمادى 4 مبانى و18 زراعة و5 قرارات بمركز الوقف و82 قرار بمركز قوص و5 بمركز قفط بإجمالى 119 قرار خلال 4 أيام.
 
وأضاف الهجان فى تصريحاته أن مديرية الزراعة قامت بتشكيل لجان ونوبتجيات على مدار اليوم لمتابعة حماية الأراضى ورصد حالات التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة خلال فترة إجازة العيد وإزالتها بشكل فورى بالتنسيق مع مديرية الأمن والوحدة المحلية المختصة .
 
 
 
 
إزالة التعديات (1)
إزالة التعديات (2)
 
إزالة التعديات (3)
 
إزالة التعديات (4)
 
إزالة التعديات (5)
 
إزالة التعديات (6)
 
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إزالة التعديات (8)
 

 


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