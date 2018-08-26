video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 09:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين الإسماعيلية" تضبط صاحب محطة وقود استولى على 11 ألف لتر سولار

الأحد، 26 أغسطس 2018 08:57 م
"تموين الإسماعيلية" تضبط صاحب محطة وقود استولى على 11 ألف لتر سولار محطة وقود - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

قال عماد حجازى المتحدث الرسمى لمديرية تموين الإسماعيلية بان مديرية تموين الإسماعيلية نظمت حملة تموينية برئاسة زيزى بدر مدير عام الرقابة التجارية واستهدفت الحملة محطات الوقود بالمحافظة.

وتمكنت الحملة من ضبط "أ.ال" صاحب محطة وقود بقرية  فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد لقيامه بالاستيلاء على 11 ألف لتر سولار دون وجه حق لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشار عماد حجازى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية و نبيل الغريب مدير عام التموين بالإسماعيلية والمهندس رأفت رشاد وكيل المديرية بضرورة تشديد الرقابة على كافة محطات الوقود والأنشطة التجارية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطن.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على نجار مسلح و4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة امنية بالإسماعيلية

اخبار المحافظات الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبارالاسماعيلية

اخبارمصر

تموين الاسماعيلية

لحوم منتهية الصلاحية

محطة وقود




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة