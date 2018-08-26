"تموين الإسماعيلية" تضبط صاحب محطة وقود استولى على 11 ألف لتر سولار

الإسماعيلية - صبرى غانم

قال عماد حجازى المتحدث الرسمى لمديرية تموين الإسماعيلية بان مديرية تموين الإسماعيلية نظمت حملة تموينية برئاسة زيزى بدر مدير عام الرقابة التجارية واستهدفت الحملة محطات الوقود بالمحافظة.

وتمكنت الحملة من ضبط "أ.ال" صاحب محطة وقود بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد لقيامه بالاستيلاء على 11 ألف لتر سولار دون وجه حق لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشار عماد حجازى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية و نبيل الغريب مدير عام التموين بالإسماعيلية والمهندس رأفت رشاد وكيل المديرية بضرورة تشديد الرقابة على كافة محطات الوقود والأنشطة التجارية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطن.