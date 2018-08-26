تعرف على حقك فى حالة امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم "الرؤية"

كتب أحمد الجعفرى

قرار الانفصال هو الخطوة الصعبة التى يتحملها الآباء والأبناء معًا، ونظم القانون الحقوق والواجبات المقررة لكل طرف من أطراف الأسرة، بعد تلك الخطوة، ومن بينها حق الأب فى رؤية أطفاله.

ويوضح "اليوم السابع" الخطوات القانونية الواجب اتباعها فى حالة امتنعت الأم أو (الحاضنة) عن تنفيذ حكم "الرؤية".

1- إرسال 3 إنذارات على يد محضر للزوجة، ولمدير المركز، أو المكان الذى ينفذ فيه حكم الرؤية بتنفيذ الحكم.



2- تصوير الإنذارات ال3 وتصوير الخطابات المعطاة للزوج بعدم التنفيذ وتحرير محضر شرطة بذلك.

3- عمل جنحة مباشرة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى، والمطالبة بحبس الزوجة مع التعويض_يصل لنحو 50 ألف جنيه.



4- رفع دعوى إسقاط حضانة، والمطالبة بإنتقال الحضانة لمن يلى الحاضنة فى ترتيب الحضانة.

5- إذا كانت أم الزوجة على قيد الحياة فتنقل لها الحضانة، وإذا لم تكن موجودة تنقل لأم الزوج.