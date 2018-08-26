تعرف على الخريطة الجغرافية لـ8 مناطق فى العالم تتربع على عرش زراعة الذرة

كتب محمود الضبع

8 مناطق جغرافية فى العالم على عرش زراعة الذرة تحكم الظروف المناخية الخريطة الموسيمية لزراعة الذرة وحصادها فى أشهر السنة ، ففى البرازيل يتم زراعة الذرة خلال أشهر سبتمبر واكتوبر و نوفمبر وديسمبر ويتم الحصاد خلال أشهر فبراير ومارس وابريل ومايو ويونيو.

أما الارجنتين فيتم زراعتها خلال أشهر سبمبر وأكتوبر و نوفمبر وديسمبر ويتم الحصاد خلال أشهر فبراير ومارس وابريل أما الولايات المتحدة الامريكية فيتم زراعة الذرة خلال شهرى ابريل ومايو ويتم الحصاد خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر .

وبالنسبة لشمال الصين فيتم زراعة الذرة خلال اشهر ابريل و مايو ويونيو ويتم الحصاد خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر وبالنسب لجنوب الصين فيتم زراعة الذرة خلال أشهر فبراير ومارس وابريل ويتم حصاده خلال شهرى يوليو واغسطس.

وبالنسبة لفرنسا فيتم زراعة الذرة فى شهر ابريل ومايو ويتم حصاده فى اشهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وتتطابق اوكرانيا مع فرنسا فى موسم زراعة الذرة ويستمبر التطابق مع اسبانيا فى اشهر الحصاد الا ان اسبانيا تقوم بزراعة الذرة خلال شهرى مارس وابريل.