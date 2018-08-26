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تعرف على البرنامج القومى لتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة× 17 معلومة

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:52 ص
تعرف على البرنامج القومى لتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة× 17 معلومة توصيل صرف صحى- أرشيفية
كتب أحمد حسن
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استمرارا للخدمات التى يقدمها اليوم السابع لقرائه، نقدم لكم فى هذا التقرير 17 معلومة جديدة عن البرنامج القومى لتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة، وهى كالتالى..

- البرنامج ممول من خلال قرض من البنك الدولى بقيمة مليار دولار.

- تكلفة المرحلة الأولى من البرنامج تصل لـ500 مليون دولار.

- المرحلة الأولى من المشروع تهدف لتوصيل الصرف الصحى فى 155 قرية بثلاث  محافظات وهى "محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة".

- المرحلة الأولى تخدم حوالى 830 ألف نسمة بقرى وعزب وتوابع محافظات (الدقهلية والشرقية والبحيرة).

- مدة المشروع 5 سنوات بدأت عام 2016 وتنتهى فى عام 2020.

- سيتم تنفيذ حوالى 167 ألف وصلة منزلية جديدة لنحو 167 ألف منزلا داخل هذه القرى.

- نائب وزير الإسكان أكدت توفير المبالغ المالية المطلوبة لتوصيل الوصلات المنزلية داخل شركات المياه.

- جميع قطع الأراضى المطلوبة لتنفيذ البرنامج وحطات الرفع ومحطات المعالجة تم حصرها وتوفيرها.

- تم الانتهاء من إعداد التصميمات ومستندات الطرح  لـ227 قرية وتابعا، موزعة على 43 عقد أعمال من إجمالى عقود البرنامج.

- عدد العقود التى تم توقيعها مع شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات الصرف داخل هذه القرى حتى الآن بلغ 59 عقداً.

- تم الانتهاء من طرح وترسية 13 عقداً منها بالمحافظات الـ3 بحجم استثمارات قدره 2.7 مليار جنيه.

- جارٍ طرح وتقييم 11 عقداً آخر بحجم استثمارات قدره 2.2 مليار جنيه.

تم الانتهاء من ترسية 4 عقود بمحافظة الدقهلية لخدمة 32 قرية وتابعا.

- من المقرر الانتهاء من طرح وترسية 25 عقداً آخر لخدمة 111 قرية وتابعا يقطنها حوالى 530 ألف نسمة قبل نهاية 2018 بتكلفة إجمالية متوقعة 5.3 مليار جنيه.

- الانتهاء من ترسية 6 عقود بمحافظة الشرقية لخدمة 29 قرية ومن المقرر الانتهاء من طرح وترسية 16 عقداً آخر لخدمة 102 قرية يقطنها حوالى 260 ألف نسمة قبل نهاية 2018 بتكلفة إجمالية متوقعة 4 مليارات جنيه.

- تم الانتهاء من ترسية 3 عقود لخدمة 9 قرى وتوابع، بمحافظة البحيرة، ومن المقرر الانتهاء من طرح وترسية 3 عقود لخدمة 12 قرية وتابعا يقطنها حوالى 77 ألف نسمة قبل نهاية 2018 بتكلفة إجمالية متوقعة 1.1 مليار جنيه.

- نسبة تغطية القرى بخدمة الصرف الصحى سوف تصل إلى %22 تشمل %34.5 من سكان الريف.

 

 

 

 

 


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وزاره الاسكان

الصرف الصحى

صرف الصحى القرى

شركات المقاولات

المحافظات




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