ترامب يتعهد بعلاقة وثيقة مع رئيس وزراء أستراليا الجديد

واشنطن (أ ش أ)

تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم السبت، بعلاقة وثيقة مع رئيس الوزراء الاسترالى الجديد سكوت موريسون، وذلك فى مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم.

وأفاد البيت الأبيض - فى بيان - أن ترامب هنأ موريسون على فوزه، وأضاف أن القائدين سيواصلان "التعاون الوثيق بشأن الأوليات المشتركة بين البلدين".

وجاء اتصال ترامب بعد تغريدة كتبها مساء أمس، هنأ فيها موريسون الذى فاز بمنصب رئاسة الوزراء بعد الإطاحة بـمالكولم تورنبول.

وكانت العلاقات بين ترامب وتورنبول مشحونة، بسبب اتفاقية بشأن اللاجئين قبل أن ينهى (ترامب) محادثة هاتفية مع تورنبول على نحو مفاجئ.