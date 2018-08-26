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الأحد، 26 أغسطس 2018 02:10 م
خالد صلاح
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تحرير 35 محضر لإشغالات الطرق والنظافة ومخالفات البناء بالمنيا

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:46 م
تحرير 35 محضر لإشغالات الطرق والنظافة ومخالفات البناء بالمنيا رفع الاشغالات-ارشفيه
كتب فريق المحافظات
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تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا، جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام .
 
قال محمد سيد رئيس المركز، ان الوحدة المحلية حررت 35 محضر متنوع لإشغال طريق ونظافة ومخالفة أعمال القانون 119 بناء بدون ترخيص و5 محاضر عدم تنفيذ قرار هندسى بحى وسط المدينة وقرية بنى محمد سلطان، بالإضافة إلى الموافقة علي توصيل 18 حالة مرافق بعد استيفاء الشروط القانونية.
 
كما أجرت الوحدة المحلية أعمال صيانة لأعمدة الكهرباء على طريق مصر أسوان الزراعي وطريق المحيط وقرية ريده تيسيراً على المارة من المركبات والمواطنين ومنعاً لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة.
 
وفى إطار متابعة أعمال النظافة والتجميل، أزالت الوحدة المحلية كافة المخلفات بقرية ماقوسة وعكاكا وبني مهدى وابوتلاوى وطريق مصر أسوان وريدة وأبو قرين خلال حملة مكبرة للنظافة حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوي حفاظاً على المظهر الجمالي للقرية.

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