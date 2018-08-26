تحرير 1492 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور حملة، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1492 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 492 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و66 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و79 مخالفة انتظار خاطئ وحجز16 سيارة و123 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و41 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 37 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و44 رخصة لمخالفة البيئة، و107 مخالفة تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 32 رخصة لمخالفة خط السير، و33 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و32 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 21 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 80 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و17 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق، و27 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و44 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 11 سيارة متروكة و58 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 29 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و35 مخالفة مواقف عشوائية، و33 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير35 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.