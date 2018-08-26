تجمع سياسى أفغانى يعلن بدء عصيان مدنى بسبب الانتخابات المقبلة

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أعلن الائتلاف الوطنى الأفغانى عن بدء حملة عصيان مدنى ردًا على صمت الحكومة ولجنة الانتخابات المستقلة بخصوص مطالبهم المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الائتلاف فى بيان اليوم الأحد إنه تم انتهاء مهلة الأسبوعين المحددة التى تم الإعلان عنها فيما يخص مطالب الأحزاب والحركات السياسية.

وأضاف البيان - حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن الحكومة ولجنة الانتخابات المستقلة والمجتمع الدولى ظلوا غير مكترثين بمطالب الأحزاب والحركات السياسية والشعب الأفغانى فيما يخص الانتخابات المقبلة.

وذكر الائتلاف أن الانتخابات المزورة والفاسدة ونقص المراقبة من الأحزاب السياسية يمكن أن تجر البلاد نحو أزمة كبيرة، مؤكدًا أنه سيتخذ الخطوات اللازمة والتى تتضمن بدء عصيان مدنى لمنع تزوير الانتخابات.

وطالب القادة السياسيون بتسجيل الناخبين باستخدام الاستدلال البيولوجى خلال الانتخابات المقبلة تحت إشراف فرق تقنية وبضمان من السلطات المختصة ، كما طالبوا أيضا بإجراء تغيير فى النظام الانتخابى وفقًا لمطالب الأحزاب والحركات السياسية والقادة السياسيين.