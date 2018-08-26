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الأحد، 26 أغسطس 2018 03:50 م
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تجديد حبس قاتل زوجته بـ"كزلك" بقليوب 15 يوما على ذمة التحقيقات

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:30 م
تجديد حبس قاتل زوجته بـ"كزلك" بقليوب 15 يوما على ذمة التحقيقات حبس -ارشيفيه
القليوبية نيفين طه
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، اليوم، الأحد، حبس موظف 15 يوما، لقيامه بذبح زوجته بـ"كزلك" أودى بحياتها.

 

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا بمقتل سيدة فى العقد الثالث من عمرها بقرية ميت نما بقليوب.

 

انتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث، تبين أن الضحية  على حد أقوال زوجها "بلال" 35 سنة، موظف أنها كانت تعد الشاى لزوجها أثناء قيامه بذبح الأضحية، فانزلقت قدمها فى الأرضية المغطاة بالسيراميك بسبب دماء الأضحية، وحاول زوجها أن ينقذها ولكنها سقطت على سكين مستخدمة فى الذبح فلقيت مصرعها فى الحال.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة وعرض الجثة على الطبيب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، وتبين من الطب الشرعى أن وفاة جنائية نتيجة زبح بالرقبة، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة لوجود مشاكل بينهما، فقام بذبحها بـ"كزلك برقبتها، مختلقا واقعة وقوعها بدماء الأضحية، وتم إحالته للنيابة العامة، والتى قررت بحبسه 4 أيام، جددها اليوم قاضى المعارضات 15 يوما على ذمه التحقيقات  .

 

 

 

 
 

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