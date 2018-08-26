بطريرك الكاثوليك يرأس "سنودس الكنيسة" غدًا بحضور ثمانية مطارنة

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، غدًا الاثنين، سنودس المطارنة الكاثوليك وهو الهيئة العليا للكنيسة الكاثوليكية، وذلك بحضور كلً من الأنبا عمانوئيل مطران الأقصر، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط والأنبا يوسف أبو الخير مطران سوهاج، والأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف، والأنبا بطرس فهيم مطران المنيا ومطران الإسماعيلية، والنائب البطريركى للكاثوليك الأنبا يوحنا قلتة والأنبا انطونيوس عزيز المنتدب للخدمة بالفاتيكان.

ومن جانبه، أكد الأب هانى باخوم، المتحدث الرسمى للكنيسة، أن السينودس يبدأ بعمل رياضة روحية يقيمها الأب باسيليوس فوزى، الممثل القانونى لمدارس الراعى الصالح بالمنيا للأقباط الكاثوليك، حيث تتضمن صلوات وتأمل قبل البدء فى جدول الأعمال.

الجدير بالذكر، أن السينودس القبطى الكاثوليكي يتكون من كل أساقفة من الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وهو أعلى سلطة كنسية للكنيسة البطريركية.