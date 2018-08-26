بريطانيا: متمسكون بإنهاء حرية الحركة لمواطنى الاتحاد الأوروبى بعد بريكست

لندن (أ ش أ)

أعلن الوزير البريطانى المكلف بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، دومينيك راب، أن المملكة المتحدة ستحافظ على موقفها بإنهاء حرية الحركة لمواطنى الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال راب فى مقابلة مع صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، "لا أعتقد أن حرية الحركة قابلة للاستمرار، والأهم من ذلك أن رئيسة الوزراء قد أوضحت أن حرية الحركة يجب أن تنتهى"، مضيفا أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى بشأن حقوق حركة الأشخاص مرتبط باتفاق تجارى يتضمن "مناقشة معقولة حول التأشيرات اللازمة لتسهيل التجارة".

وحين سُئل عن خطاب نشره مستشار الخزانة البريطانية فيليب هاموند، الأسبوع الماضي، يشير إلى أن خروج بريطانيا قد يُقلل من الناتج المحلى الإجمالى لبريطانيا بنسبة تصل إلى 10%، قال راب إنه "حذر دائما من أى توقعات لأن معظمها ثبت خطأها".