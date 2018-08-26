video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 06:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بالقانون.. تعرف على الشروط المنظمة للادعاء المدنى أمام النيابة العامة

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:00 ص
بالقانون.. تعرف على الشروط المنظمة للادعاء المدنى أمام النيابة العامة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

هناك العديد من الواجبات التى تقع على المدعى بالحق المدنى وملزمة له أمام النيابة العامة، ويرصد "اليوم السابع" أبرز تلك الواجبات، ويوضح الآثار المترتبة على التنازل عن الادعاء المدنى أمام النيابة فى مرحلة لاحقة.

 

الواجبات الملزمة للمدعى بالحق المدنى..

سداد الرسوم التى تستحق من هذا الإجراء.تحديد محلاً له فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة التى يتم التحقيق من دائرتها.عدم تقديم أى طلبات تتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت عن المتهم.

 

الآثار المترتبة على التنازل عن الإدعاء المدنى..

بالنسبة للدعوى الجنائية: ليس لهذا التنازل أى أثر على إجراءات الدعوى الجنائية التى رفع الإدعاء المدنى بشأنها.بالنسبة للدعوى المدنية:يترتب على هذا التنازل زوال كل الإجراءات التى اتخذت بشأنها، ولكن لا يحول هذا التنازل دون أن يحدد المضرور ادعاءه مرة أخرى سواء أمام المحكمة الجنائية فيما بعد، أوأمام المحكمة المدنية حسب الأحوال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس مزارع بطوخ 4 أيام بتهمة التزوير فى وثيقة زواج ابنته القاصر لثرى خليجى

حشرة مجهولة تصيب فتاة بلدغة خطيرة داخل حديقة جنوب بنى سويف

الادعاء المدنى

النيابة العامة

الحبس الاحتياطى

دعوى جنائية

محكمة مدنية

افراج مؤقت




لا تفوتك
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة