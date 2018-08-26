بالقانون.. تعرف على الشروط المنظمة للادعاء المدنى أمام النيابة العامة

كتب أحمد الجعفرى

هناك العديد من الواجبات التى تقع على المدعى بالحق المدنى وملزمة له أمام النيابة العامة، ويرصد "اليوم السابع" أبرز تلك الواجبات، ويوضح الآثار المترتبة على التنازل عن الادعاء المدنى أمام النيابة فى مرحلة لاحقة.

الواجبات الملزمة للمدعى بالحق المدنى..

سداد الرسوم التى تستحق من هذا الإجراء.تحديد محلاً له فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة التى يتم التحقيق من دائرتها.عدم تقديم أى طلبات تتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت عن المتهم.

الآثار المترتبة على التنازل عن الإدعاء المدنى..

بالنسبة للدعوى الجنائية: ليس لهذا التنازل أى أثر على إجراءات الدعوى الجنائية التى رفع الإدعاء المدنى بشأنها.بالنسبة للدعوى المدنية:يترتب على هذا التنازل زوال كل الإجراءات التى اتخذت بشأنها، ولكن لا يحول هذا التنازل دون أن يحدد المضرور ادعاءه مرة أخرى سواء أمام المحكمة الجنائية فيما بعد، أوأمام المحكمة المدنية حسب الأحوال.