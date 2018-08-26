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الأحد، 26 أغسطس 2018 08:59 م
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انهيار 102 منزل بسبب السيول والأمطار بولاية شمال دارفور بالسودان

الأحد، 26 أغسطس 2018 08:43 م
انهيار 102 منزل بسبب السيول والأمطار بولاية شمال دارفور بالسودان سيول - أرشيفية
الخرطوم (أ ش أ)
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تسببت السيول والأمطار الغزيرة التى تضرب ولاية شمال دارفور بالسودان، فى انهار 102 منزل بمحلية سرف عمرة.

ووجه نائب معتمد محلية سرف عمرة، الحافظ بخيت - خلال تفقده أحوال المتضررين من السيول والأمطار اليوم الأحد - إدارة صحة البيئة بالمحلية بالبدء الفورى فى تنفيذ حملات للرش وإصحاح البيئة لتفادى أية مخاطر صحية، مؤكدًا تنفيذ برنامج للطوارئ لإجراء بعض المعالجات الأولية للمتضررين.

ونوه بخيت إلى عزم المحلية على إجراء تخطيط شامل للحى بموقع جديد بعيدًا عن مجارى المياه، لضمان سلامة المواطنين وتفادى مثل هذه الحالات مستقبلًا.

 

 


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