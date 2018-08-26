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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:58 م
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انقسام الأحزاب الباكستانية حول الاستقرار على مرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:59 م
انقسام الأحزاب الباكستانية حول الاستقرار على مرشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الباكستانية - أرشيفية
/أ ش أ/
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شهدت أحزاب المعارضة فى باكستان، اليوم الأحد، انقساما حول تأييد مرشح حزب الشعب الباكستانى اعتزاز أحسن فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يعارضه حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية.

 

وذكرت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية، أن زعيم حزب الشعب الباكستانى سيد خورشيد أحمد شاه أعرب، فى وقت سابق من اليوم، عن أمله فى أن يتم حل الخلاف بين الحزبين على مرشح المعارضة فى الانتخابات التى ستجرى فى الرابع من سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن "أحسن" هو مرشح لكل الشعب الباكستانى.

 

وأضافت الشبكة، أن الأحزاب المعارضة اتفقت، أمس السبت، على الاستقرار على مرشح مشترك لهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة، إلا أن الزعيم المركزى فى حزب الرابطة الإسلامية (ن) "أحسن إقبال" أعلن تأييد الحزب لترشح رئيس الوزراء السابق والزعيم بحزب الشعب الباكستانى يوسف رضا جيلانى اليوم.

 

وأشارت الشبكة، إلى أن غدا الإثنين هو آخر يوم لدى المرشحين الرئاسيين لتقديم أوراقهم، لافته إلى أنه سيكون متاح لديهم سحب أوراق ترشحهم حتى يوم الخميس المقبل.

 


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