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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:59 م
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انطلاق مبادرة الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع بالبحيرة على مدار 3 أيام غدا

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:47 م
انطلاق مبادرة الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع بالبحيرة على مدار 3 أيام غدا المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، بتقديم كافة التيسيرات لتنفيذ مبادرة " الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع " والتى تنطلق غداً بمدينة النوبارية الجديدة على مدار ثلاثة أيام .
 
يشارك فى المبادرة مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة ومكتبة دمنهور العامة وجهاز مدينة النوبارية الجديدة، بمشاركة 150 طالبا وطالبة من المتفوقين والمتميزين رياضيا، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة.
 
وتهدف المبادرة إلى تنمية اتجاهات وميول الطلاب نحو العمل الحر والمشروعات الاستثمارية وبناء الوعى الإيجابى حول المشروعات الإقتصادية والتجارية، والربط بين الرياضة داخل المدارس وبين تنمية المجتمع وتنمية الأنشطة الرياضية بالمدارس، والارتقاء بها بالإضافة إلى استثمار المسابقات والبطولات الرياضية فى الترويج للمشروعات والمنتجات بمحافظة البحيرة.

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