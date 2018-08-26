اليوم .. بدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة طنطا

الغربية - أحمد زيادة

أعلنت جامعة طنطا، عن إستعدادها لبدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسى للإلتحاق بكلياتها، والمعهد الفنى للتمريض فى العام الجامعى 2018/2019 والمعتمدة من رئيس الجامعة، وذلك بدءً من اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018.

وقالت الجامعة انه سيتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد بمقر إدارة الشئون الطبية بدار الضيافة بمجمع كليات الجامعة بسبرباى، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً، بالإضافة إلى ضرورة استلام إستمارة الكشف الطبى من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبى، وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبى من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبى.