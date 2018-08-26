اليوم .. بدء امتحانات الدبلومات المهنية والخاصة بتربية سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تبدأ اليوم الأحد امتحانات الدبلومتين المهنية والخاصة بكلية التربية بجامعة سوهاج، حيث سيؤدى الامتحانات بهما أكثر من 1360 طالب وطالبة، بإجمالى 782 بالدبلومة المهنية، و 580 بالدبلومة الخاصة.

وتبين عدد طلاب شعبة الإدارة المدرسية 270 طالب وطالبة، وعددهم بشعبة الإرشاد النفسى 135، وشعبة تطوير المناهج بلغ عدد طلابها 105، وعددهم بشعبة تخطيط واقتصاديات 16 طالب وطالبة، 35 طالب وطالبة بشعبة رياض الأطفال، وعدد الطلاب بشعبة التربية الخاصة 174 طالب وطالبة، 24 طالب وطالبة بشعبة تكنولوجيا التعليم و 23 طالب وطالبة بشعبة تعليم الموهوبين.