video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 07:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم .. بدء امتحانات الدبلومات المهنية والخاصة بتربية سوهاج

الأحد، 26 أغسطس 2018 06:00 ص
اليوم .. بدء امتحانات الدبلومات المهنية والخاصة بتربية سوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
تبدأ اليوم الأحد امتحانات الدبلومتين المهنية والخاصة بكلية التربية بجامعة سوهاج، حيث سيؤدى الامتحانات بهما أكثر من 1360 طالب وطالبة، بإجمالى 782 بالدبلومة المهنية، و 580 بالدبلومة الخاصة.
 
 
وتبين  عدد طلاب شعبة الإدارة المدرسية 270 طالب وطالبة، وعددهم بشعبة الإرشاد النفسى 135، وشعبة تطوير المناهج بلغ عدد طلابها 105، وعددهم بشعبة تخطيط واقتصاديات 16 طالب وطالبة، 35 طالب وطالبة بشعبة رياض الأطفال، وعدد الطلاب بشعبة التربية الخاصة 174 طالب وطالبة، 24 طالب وطالبة بشعبة تكنولوجيا التعليم و 23 طالب وطالبة بشعبة تعليم الموهوبين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 2000 طالب من تنسيق الدبلومات الفنية

التعليم العالى تمد تنسيق الدبلومات الفنية حتى إجازة العيد.. السيد عطا: الباب مفتوح أمام طلاب الدور الثانى بالشهادات الفنية للتقديم.. و132 ألف طالب تقدموا حتى الآن.. وموقع التنسيق يفتح الباب لاختبارات القدرات

اخبار المحافظات

جامعه سوهاج

اخبار سوهاج

الدبلومات الفنيه




لا تفوتك
الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة تعلن زيادة الأطباء على الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

تعرف على حى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية × 5 معلومات و15 صورة

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

مكاسب الكرة المصرية من السوبر الإماراتى.. بروفة لحضور الجمهور قبل العودة فى الدورى.. دعاية جيدة بـ"شهادة كرواتية ورومانية".. التأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين.. وبريزنتيشن تحصد الإشادات بعد صافرة النهاية

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تفاصيل واقعة قتل نقاش على يد عاطل بسبب التحرش.. الجانى حاول التعرض لزوجة المجنى عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فى وجهه ورقبته.. والتحريات تثبت تعاطية المخدرات والنيابة تأمر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

تعرف على أسباب تغيير زريعة بحيرة قارون إلى الجمبرى

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

التضامن: سيارات لنقل الحجاج المرضى من المستشفيات إلى المطار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة