اليوم ..إنقطاع التيار الكهربائى عن 10 مناطق بدسوق بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد 10 مناطق بدسوق بمحافظة كفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائى، اليوم الأحد،لإجراء الصيانة اللازمة لأكشاك الكهرباء، من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة 11صباحا.

وقال اللواء حمدي الحشاس مساعد محافظ كفر الشيخ، ل " اليوم السابع "، إنه تلقى إشارة من كهرباء دسوق تفيد بفصل التيار الكهربائى، اليوم الأحد ، عن 10 مناطق لإجراء شركة الكهرباء أعمال الصيانة .

وسيتم قطع الكهرباء عن كل منطقة نصف ساعة بالتناوب وهى "ميدان الساعة، شارع الدلتا، دير الناحية، عبد العزيز، حلقة السمك. الميدان، شارع الحنطور، منطقة الصيانة، شارع المدارس، شارع الجمهورية "،ويستمر انقطاع التيار الكهربائي لحين الانتهاء من عمليات الصيانة.