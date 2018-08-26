video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 02:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم ..إنقطاع التيار الكهربائى عن 10 مناطق بدسوق بكفر الشيخ

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:00 ص
اليوم ..إنقطاع التيار الكهربائى عن 10 مناطق بدسوق بكفر الشيخ إنقطاع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

تشهد 10 مناطق بدسوق بمحافظة كفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائى، اليوم الأحد،لإجراء الصيانة اللازمة لأكشاك الكهرباء، من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة 11صباحا. 

 وقال اللواء حمدي الحشاس مساعد محافظ كفر الشيخ، ل " اليوم السابع "، إنه تلقى إشارة من كهرباء دسوق  تفيد بفصل التيار الكهربائى، اليوم الأحد ، عن 10 مناطق لإجراء شركة الكهرباء أعمال الصيانة .

وسيتم قطع الكهرباء عن كل منطقة نصف ساعة بالتناوب وهى "ميدان الساعة، شارع الدلتا، دير الناحية، عبد العزيز، حلقة السمك. الميدان، شارع الحنطور، منطقة الصيانة، شارع المدارس، شارع الجمهورية "،ويستمر انقطاع التيار الكهربائي لحين الانتهاء من عمليات الصيانة.

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قارئ يشكو من انقطاع الكهرباء يوميا فى الشروق

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

دسوق

انقطاع التيار الكهربائي

مساعد محافظ كفر الشيخ




لا تفوتك
أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة