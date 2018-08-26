الكشف البيطرى على 1450 ماشية بكفر الشيخ وتوصيل الغاز لمنازل بلطيم

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفرالشيخ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم الأحد، مشروع مد شبكات الغاز الطبيعى للمنازل فى مدن وقرى والأحياء مركز ومدينة بلطيم، وإعطاء الأولوية فى التنفيذ للمناطق الأكثر كثافة سكانية.

وقال رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنه تابع الأعمال الجارية، لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والتى تشمل عددا من مدن وقرى مركز ومدينة بلطيم، مشيرا إلى أنه تم بحث نتائج الآليات التى تم اتخاذها لزيادة معدلات التوصيل وحجم الأعمال فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى تم اتخاذه فى إطار التيسير على المواطنين، والمساهمة فى تحسين المستوى المعيشى.

وأضاف مساعد المحافظ لـ"اليوم السابع"، أنه تابع القافلة الطبية البيطرية لجامعة كفرالشيخ بقرية بلوش التابعة لمركز البرلس، بحضور الدكتور عبدالستار شعوت، والدكتور وائل الجزار، والدكتور عصام عبدالسلام، والدكتور يس حجازى بمدرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، والدكتور مصطفى رجب مدير إدارة بلطيم البيطرية، وأدهم عبدالصادق، رئيس قرية الشيخ مبارك.

وقال عبد القادر، أسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبى وإعطاء الأدوية واللقاح لأكثر من 1450 حالة من الحيوانات ما بين أغنام ودواجن ودواب، وإجراء الكشف على 1250 من الدواجن، و182 حالة أمراض باطنة، و7 حالات تناسلية، و5 حالات جراحية، وتم صرف العلاج المجانى لجميع الحالات، بمشاركة مجموعة من طلبة كلية الطب البيطرى وأعضاء هيئة التدريس، وذلك فى إطار القوافل البيطرية التى تنظمها جامعة كفر الشيخ بمختلف قرى ومدن المحافظة.

وقال مساعد محافظ كفرالشيخ، إنه تابع أعمال نقل رمال ناتج تطهير وتكريك بحيرة البرلس لردم المستنقعات بملاحة منيسى قرية الشهابية،لإقامة منطقة تجارية لوجستية بها، مستطردا أننا مقبلون على تغير حقيقى للخريطة الاقتصادية بالمنطقة، لتحويلها إلى منطقة تجارية لوجستية عالمية، وجذب الاستثمار الأجنبى والعربى، مع ربطها بالمناطق الحيوية الهامة بالدولة المصرية، والدفع بعجلة التنمية المجتمعية من تلك البقعة التى أصبحت مقصد للعديد من المشروعات القومية الكبرى.

وأضاف عبد القادر، أن من أهم المشروعات التى تُقام بالمنطقة هى مصنع الشركة المصرية لاستخراج المعادن من الرمال السوداء، ومصنع الغزل والنسيج، ومصنع الحديد والصلب، ومصنع الرخام والجرانيت، وسوق الجملة، والبورصة الزراعية، والمجزر الآلى، ومصانع للأدوية الزراعية، ومزارع حيوانية وداجنة، بجانب عدد كبير من المشروعات الأخرى، والتى تعمد إلى تشغيل عدد كبير من الشباب من الجنسين وتقضى على البطالة والفقر بالمنطقة.