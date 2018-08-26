السودان: 50 ألف لاجئ جنوبى يعيشون فى ولاية جنوب دارفور

الخرطوم ( أ ش أ )

قال والى ولاية جنوب دارفور السودانية بالإنابة، طه عبد الله، إن اللاجئين من دولة جنوب السودان، يعيشون فى ولايته بمناطق الردوم والسلام وبليل وبرام، ويقدر عددهم بنحو 50 ألف لاجئى.

وأوضح عبد الله -فى تصريح صحفى عقب لقائه اليوم الأحد بمدينة نيالا برئيسة مفوضية حقوق الإنسان بدولة جنوب السودان ياسمين لوكا - أن زيارتها تأتى للاطمئنان على أوضاع اللاجئين الجنوبيين بالولاية.

ونوه عبد الله، إلى أن اللاجئين الجنوبيين يتقاسمون الطعام والمأوى والصحة والتعليم مع السكان ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات مع مواطنى الولاية، لافتا إلى أنهم طلبوا من رئيسة المفوضية تقديم مزيد من الدعم لمناطق إيواء اللاجئين الجنوبيين عبر المنظمات أو مفوضية العون الإنسانى.

من جانبها، قالت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان لدولة جنوب السودان، إن الهدف الأساسى من زيارتها هو التحدث مع اللاجئين الجنوبيين الموجودين فى جنوب دارفور، للتحقق من الأحداث التى وقعت فى دولة جنوب السودان منذ عام 2013 وحتى الآن .