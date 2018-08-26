"الزراعة" توافق على تصدير أعلاف الأرانب الى الإمارات وتؤكد تمتعها بجودة عالية

كتب عز النوبى

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن لجنة الفحص الفنى لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف بالقطاع وافقت على تصدير أعلاف الأرانب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بأهمية التعاون الزراعى بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرص الوزارة على النهوض بصناعة الأعلاف بدءاً من تسجيل وإعتماد تركيبات المخاليط العلفية، مروراً بإجراءات تراخيص مصانع الأعلاف ومطابقتها لمعايير الأمن والأمان الحيوى، وأخيراً التأكد من جودة وسلامة الخامات الداخلة فى مستلزمات الإنتاج وحتى المنتج النهائى للاعلاف.

وأضاف "سليمان"، أن الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تتابع يومياً إجراءات تراخيص مصانع الأعلاف وتسجيل المخاليط العلفية وإضافاتها ومركزاتها للإطمئنان على إنتاج أعلاف ذو جودة طبقاً للمعايير الدولية تحقق أعلى معدلات أداء، موضحا أن تربية وإنتاج الأرانب من الصناعات الهامة فى دولة الإمارات، ولم تقتصر على تربية أرانب الزينة والمعارض فقط كما كان من قبل بل امتدت لتصل إلى نطاق تجارى.

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الأعلاف المصرية تتمتع بجودة عالية ولذلك تحرص دولة الإمارات الشقيقة على استيرادها من مصر، حيث لدينا خبرات وكفاءات كبيرة فى هذا الصدد، ولدينا صروح من أنشطة وصناعة الأعلاف، كما لدينا معمل مرجعى يحلل المخاليط العلفية الناتجة، قبل تصديرها وبشهادات موثقة، يعترف بها دولياً.تصدير الأعلاف المصرية إلى الإمارات.