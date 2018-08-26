الرئيس الكورى الجنوبى يدرس مرافقة نواب برلمانيين له فى لقاء القمة ببيونج يانج

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أعلن الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن أنه يجرى مشاورات حاليا حول إمكانية مرافقة نواب برلمانيين له أثناء زيارته إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، الشهر المقبل، لعقد القمة الثالثة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج- أون.

وجاء تعليق مون فى هذا الصدد -حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الأحد- أثناء مكالمته الهاتفية التى أجراها مع زعيم الحزب الديمقراطى الجديد لى هيه-تشان.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطى الحاكم كيم هيون، أن مون - أثناء المكالمة مع الزعيم "لي" - قدم له تهنئته بمناسبة انتخابه زعيما جديدا للحزب ، وتعهد لى بسعيه من أجل الحفاظ على العلاقة الوطيدة بين الحكومة والحزب، وطلب من الرئيس مون سعيه ليتمكن عدد كبير من النواب البرلمانيين عن الحزب الحاكم والمعارضة مرافقته أثناء زيارته إلى بيونج يانج.

كما أشار المتحدث إلى أن الرئيس الكورى الجنوبى عبر عن نيته للقاء قادة الحزب الحاكم والمعارضة عاجلا أو آجلا لكسب تعاونهم فى تمرير البرلمان العديد من مشروعات القوانين التى تقترحها الحكومة.