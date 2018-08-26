الرئيس العراقى يبحث مع مقتدى الصدرى التوقيتات الدستورية و جلسة البرلمان

بغداد (أ ش أ)

بحث الممثل السياسى لزعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، مع الرئيس العراقى فؤاد معصوم، التوقيتات الدستورية ودعوة الرئيس لعقد الجلسة الأولى للبرلمان.

وقال ممثل التيار الصدرى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز " اليوم الأحد، إنه تم التأكيد على ضرورة الابتعاد عن أخطاء الماضى فى تشكيل الحكومة القادمة.

يذكر أن الكتل السياسية المختلفة تخوض منذ إعلان نتائج الانتخابات فى مايو الماضى حوارات مستمرة من أجل تشكيل الكتلة الأكبر التى ستُكلف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فيما اشتدت تلك الحوارات بعد إعلان النتائج النهائية للعد والفرز اليدوى فى 9 أغسطس الجارى.